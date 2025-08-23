Gentleman Master al Savio. Premio Città di Castello

Questa sera, all’ippodromo di Cesena, si rinnoverà la storica collaborazione con il Comune di Città di Castello e la Mostra Nazionale del cavallo. Il Comune umbro infatti è presente all’interno del programma del Savio da oltre 50 anni e anche oggi le sette corse in programma, con inizio alle 21, saranno tutte dedicate a importanti realtà dell’Altotevere. Nell’occasione si disputerà anche il Gentleman Master in ricordo di Annamaria Grassi, indetto nel 2011 e riservato ai vincitori delle maggiori prove di carattere nazionale della categoria. La formula prevede che in sede di sorteggio il primo abbinamento venga completamente invertito nella prova successiva, per mixare chance e punteggi che daranno diritto alla migliore scelta nella finale, collocata alla sesta corsa.

La serata inizia proprio con le due sfide riservate ai gentlemen: nella prima batteria del Master Annamaria Grassi, saranno in pista i cavalli di quattro anni, con Carlotta D’Agostino pronta a giocarsi la miglior chance grazie a Follow Me, mentre nella seconda ci sono buone chance in particolare per Fabrizio Martinelli che trova in Eclisse di Casei una partner dalle considerevoli possibilità in ottica vittoria. Alla terza corsa scenderanno invece in pista sette cavalli di due anni che hanno già dimostrato interessanti doti in ottica di crescita futura. Su tutti attenzione a I Love America, portacolori di Jean Pierre Barjon guidata da Francesco Facci e sin qui imbattuta dopo due uscite.

Al quarto confronto della serata, Forrest dei Rum e l’emergente Edoardo Bacalini cercheranno di sfuggire agli agguerriti Faiplay Fox e Maurizio Cheli. Miglio in rosa alla quinta corsa, Premio Comune Città di Castello, coi riflettori su Goccia Prad, erede della indimenticata Nonant Le Pin, che sarà alla sua terza uscita in carriera e già brillante vincitrice all’esordio. Galatea Dany e Glamour Trio si candidano al ruolo di alternativa. La sesta corsa sarà la finale del Trofeo Anna Maria Grassi, handicap incerto che però potrebbe premiare Vamos Op, esperto dello schema e reduce da un successo. Il secondo nome da suggerire è quello di Boston Trio, mentre la terza opzione va a Elly Bro Dipa.

All’epilogo ci saranno invece i cavalli di tre anni che andranno a caccia della prima vittoria in carriera, obiettivo che Giga Bag potrebbe centrare sfuggendo agli attacchi di Gabry Pan. Questa sera durante gli intervalli tra le corse, si svolgerà anche l’abbinamento tra i quartieri cittadini e i dieci driver finalisti del Torneo Superfrustino Tomaso Grassi Award, in programma martedì 26 agosto. Un’iniziativa nata quest’anno e resa possibile dalla collaborazione con la Giostra all’Incontro di Cesena, che da un lato celebra il trentesimo anniversario del torneo per driver più seguito dell’estate e dall’altro avvicina ulteriormente la storica passione per i cavalli dei cesenati alla realtà urbana contemporanea. I moderni quartieri sono infatti gli eredi ideali delle antiche contrade quattrocentesche.