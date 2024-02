‘Geo Barents’ in arrivo al porto di Ravenna, sette migranti destinati a Forlì-Cesena

Sono destinati alle strutture di prima accoglienza della provincia di Forlì-Cesena sette richiedenti asilo ora a bordo della nave Geo Barents di Medici senza frontiere attesa per le ore 7 di sabato mattina a Ravenna della nave Geo Barents di Medici senza Frontiere. In totale i passeggeri sono 134: 87 adulti uomini, 13 donne adulte, 34 minori di cui 15 non accompagnati. Saranno poi trasferiti dalla Croce Rossa al Circolo canottieri in località Standiana dove verranno eseguiti gli accertamenti sanitari e di polizia. Gia’ decisa la loro ripartizione: 70 resteranno in Emilia-Romagna e 64 saranno trasferiti con pullman in Lazio.