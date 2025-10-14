Geo Live Festival, prima edizione vinta dal riminese Riccardo Matteini

Successo per la prima edizione del "Geo Live Festival" organizzato dai musicisti Stefano Bianchi, Paolo Mariello dello studio Storyboard di Cesena e da Maurizio Bertozzi titolare del Geo Bar a San Mauro Mare, condotto dalla cantante Cinzia Mazzoni di Cesena con la collaborazione di Ermanno Pasolini. Vi hanno partecipato 15 cantanti senza limiti di età e provenienti dalle tre province romagnole e da San Marino.

Il festival canoro è stato vinto da Riccardo Matteini di Rimini, 28 anni, corriere di Amazon, con la canzone "Say You won’t let go" di James Arthur. Fino a oggi ha partecipato a due festival e li ha vinti entrambi. Fra le curiosità Riccardo era accompagnato dalla sua donna che mentre lui cantava lei girava con un grande cartello per avvisare le sue fan: "Il cantante è mio marito".

Al secondo posto Paolo Sacchetti di Cesena, impiegato e organizzatore di manifestazioni di beneficenza con la canzone "Se io fossi un angelo" di Lucio Dalla. Al terzo posto Monica Valenti di San Marino, caposala al Casinò di San Marino, con la canzone "Maria" di Blondie.

La giuria era composta da Nabuk tastierista di Jovanotti, Ramazzotti e tanti altri, musicita, compositore e per l’occasione, presidente di giuria; Riccardo Mussoni titolare con Stefano Bianchi del Mubi Studio Recording, Doris Vanni cantante, flautista e fonica audio, Marco Perra in arte Tamoo cantante, ballerino con una sua canzone "Let’s live Together"; Dan, il cantautore della Ferrari che con la sua "Vai Ferrari" ha venduto un milione e 200mila copie di dischi; Ricky cantante e tastierista.

I cantanti sono stati accompagnati da una band live composta da Paolo Mariello al basso, il figlio Samuele Mariello alle tastiere, Filippo Meneghetti alla chitarra, Gilberto Grassi alla batteria e al mixer Stefano Bianchi.