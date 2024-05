Geologi preoccupati: "Sicurezza migliorata, ma va dato spazio ai fiumi"

Ad un anno dai drammatici eventi innescati dall’alluvione del 16/17 maggio è ancora tempo di soluzioni. Nei giorni scorsi una folta delegazione di tecnici, ingegneri e geologi si è data convegno sulle colline del Forlivese e le ha cercate nei punti più colpiti. Sotto osservazioni un territorio che si è ribellato alla stretta dell’entropizzazione, che chiede misure straordinarie come eccezionali sono state le ripercussioni sofferte. Tra gli altri c’era anche il presidente regionale dell’Ordine dei Geologi, il cesenate Paride Antolini.

Antolini, come mai non siete venuti anche a Cesena?

"Verremo… Magari dopo le elezioni. Quello dell’alluvione è un tema delicato per chi è del posto. Io sono cesenate e c’è il rischio di venire tirati da una parte o dall’altra. Non a caso a Civitella non abbiamo invitato il sindaco".

Un summit tra esperti, dove porterete le vostre deduzioni?

"Tra noi c’erano anche i consulenti scientifici della Regione e dell’Autorità di bacino oltreché del Piano speciale preliminare. E’ stata l’occasione per conoscere le specifiche emerse dagli studi effettuati durante quest’anno. C’è stata la conferma dell’eccezionalità degli eventi disastrosi del maggio 2023". Come giudica quello che è stato fatto nel corso di quest’anno?

"Le rotture sono state riparate e consolidate portando un livello di sicurezza maggiore rispetto ad un anno fa. Ma è poco rispetto a quello che si dovrà fare in merito al rifacimento e al riposizionamento degli argini. E’ un concetto nuovo. Ossia quello che invoca ‘spazio al fiume’, da sempre molto contrastato. Negli anni è prevalso il desiderio di costruire al bordo del fiume o in riva al mare con le conseguenze che conosciamo".

Lei ha detto che la pianura padana è particolarmente a rischio ma che dire delle nostre colline? Non c’è paese che non abbia una frana.

"La pianura ha problemi di alluvionamento ma la nostra montagna, proprio a causa del suo terreno composto da roccia tenera, è fortemente a rischio".

A proposito di manutenzione delle aste fluviali c’è anche l’ipotesi di allargare gli alvei. Sarebbe possibile per il Savio?

"Il fatto è che molte delle città romagnole sono sorte allo sbocco dei fiumi. In alcune, poste a distanza dalla montagna, c’è lo spazio per realizzare casse di espansione e di laminazione delle acque per milioni di metri cubi. Per Cesena questo spazio non c’è, se non per casse limitate. Ciò che si potrà realizzare, dunque, avrà solo un effetto di mitigazione. Un guaio come quello dell’anno passato, che non deve più capitare, richiede una serie di misure".

Ad esempio?

"A giugno sarà pronto il Piano speciale preliminare che non prevede un singolo intervento ma azioni combinate dove c’è anche la gestione della forestazione, l’intervento dell’agricoltura, la cura della rete idrografica. Ma ricordiamoci che per alcune zone, nonostante tutto questo, il rischio zero non esiste. Anche se gli interventi verranno tarati sulle piovosità che si prevedono in futuro non si creda ad una facile soluzione. Dico di non soffermarsi sul taglio degli alberi e sull’abbattimento delle nutrie non per negare il problema ma per evidenziare che ci vogliono interventi sia strutturali che territoriali".

E’ mai successo in passato che la pioggia avesse un impatto tanto devastante?

"Si sono verificate situazioni localizzate, ma una condizione così diffusa e così grave non si è mai presentata. C’è stata la concomitanza tra le precipitazioni di inizio maggio, che hanno saturato il terreno, e quelle del 16 e del 17 maggio".

Dunque, evento eccezionale, fragilità del territorio e mancanza di cura.

"Ci sta tutto. A cui si aggiunge l’antropizzazione e la rete delle strade con scarpate a monte e a valle che incidono le montagne. Ricordiamo che sono state realizzate spesso con sbancamenti e riporti".