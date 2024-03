Geometra per lettura degli elaborati strutturali

La Prefabbricati Ceccaroni di Cesena cerca geometra addetto/a alla distintazione dell’acciaio per cemento armato, lettura ed interpretazione degli elaborati strutturali ai fini produttivi dell’azienda. Preferibile essere in possesso dei requisiti per il contratto di apprendistato, ma si valutano secondariamente anche persone qualificate con esperienza. Richiesto diploma inerente, conoscenza base di Autocad LT, excel e word, competenze organizzative e comunicative e patente B. Preferibile possesso di auto. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Contratto: Apprendistato con orario a tempo pieno dalle 08 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per candidarsi, dopo essersi registrati con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.