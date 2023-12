Gestione aggiudicata per dieci anni

E’ stata aggiudicata per la durata di ben dieci anni la gestione del Circolo Tennis di Gambettola. Gli sportivi che frequentano gli impianti di via Curiel non noteranno però nulla di nuovo in quanto al timone del Circolo Tennis di Gambettola resta sempre la società e la stessa titolare, la signora Nives Cecchini, che dal 2015 (allora lo faceva insieme al figlio Andrea Ceccarelli), gestisce di fatto l’impianto sportivo.

La signora Cecchini è la presidentessa della società Asd Circolo Tennis e lo è stata anche negli ultimi 4 anni, è lei in concreto che effettua tutti i giorni l’apertura alle 7 e la chiusura alle 22, ed è sempre lei che esegue manualmente anche tutti i lavori sui campi, le pulizie oltre naturalmente alla gestione del bar.

Il Circolo Tennis di Gambettola vanta una lunga storia. Fu realizzato nel 1969 da un gruppo di gambettolesi fra cui Arnaldo Fabbri, ed ha conosciuto anni di intensa attività sportiva, mentre oggi continua ad essere frequentato da giovani che praticano non solo il tennis, ma anche il volley, il basket, il pattinaggio a rotelle, gli immancabili racchettoni, il tradizionale calcetto, ed anche da coloro che frequentano la palestra.

Nel nuovo appalto della durata di 10 anni ci sono progetti di miglioramento e di svariate attività rivolte in particolar modo ai giovani: fra le quali un campo da padel panoramico ed anche un campo da ’pickleball’.

Molto soddisfatti del nuovo appalto ed anche dei miglioramenti in programma si sono dichiarati il sindaco Letizia Bisacchi e l’assessore allo sport, Maurizio Pracucci. "Come Amministrazione comunale in questi anni abbiamo sempre cercato di favorire la Scuola tennis che vanta la presenza di tanti bambini e giovani e che è sempre stata un fiore all’occhiello del Centro; ma è molto importante per noi anche la collaborazione del Circolo Tennis con le altre associazioni sportive, che potranno usufruire maggiormente della struttura sportiva polivalente".

Vincenzo D’Altri