Gestione del bar, oggi ultimo giorno

Oggi è l’ultimo giorno utile per partecipare al bando per la gestione del bar dell’Ite ’Giovanni Agnelli’ di Cesenatico. È un’azienda interessante, in quanto all’interno dell’istituto gravitano circa 510 persone, di cui 450 studenti e 60 tra docenti e dipendenti della scuola. La concessione del servizio avrà la durata di quattro anni e mezzo, a partire dall’1 gennaio 2024 al 30 giugno 2029. Il servizio bar deve essere garantito dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi e di sospensione delle attività didattiche. La base d’asta è fissata a 7mila euro all’anno. L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale.