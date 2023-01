Gestione del centro sportivo, vertice cruciale in municipio

Oggi è il giorno della verità. Si spera. Alle 14 una delegazione della Nuova Virtus e una della parrocchia di San Giovanni Bono di Ponte Abbadesse verranno ricevute in Comune dal sindaco Enzo Lattuca che proverà a giocare il ruolo di mediatore in una vicenda che vede come oggetto del contendere il futuro del centro sportivo di proprietà parrocchiale e attualmente utilizzato in comodato gratuito dalla Nuova Virtus, che però si occupa di coprire i non trascurabili costi di gestione della struttura. La vicenda ha coinvolto l’intera comunità, politica compresa, con diversi schieramenti che si sono espressi auspicando una pacifica risoluzione della controversia, prima di tutto nell’interesse dei circa 500 atleti che frequentano la struttura. In effetti l’intento del primo cittadino è proprio quello di facilitare una stretta di mano tra due parti che hanno incrinato i rapporti alla fine dell’estate, quando l’accordo che pareva sul punto di essere raggiunto è saltato. E’ giusto sottolineare che la ‘partita’ riguarda anche un possibile altro compratore. La somma richiesta era di 90.000 euro, l’equivalente della cifra versata dalla parrocchia nell’ambito del procedimento fallimentare della ditta Aldini. Il costruttore aveva effettuato interventi di riqualificazione, ottenendone in cambio il comodato d’uso gratuito. La parrocchia ha saldato il conto e ora vorrebbe rientrare dalla cifra versata. La Nuova Virtus aveva organizzato un’assemblea pubblica alla quale la controparte non era intervenuta. C’erano però tanti genitori degli atleti, i quali si sono e riuniti in un comitato con l’intento di chiedere che la questione venga risolta con un accordo. A tal ragione è stata avviata una raccolta di firme. Intanto la Nuova Virtus ha assicurato di essere in grado, grazie all’intervento di diverse realtà vicine al club, di versare i 90.000 euro, per poi donare il campo al Comune.

Luca Ravaglia