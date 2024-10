Gestione dell’alluvione: "Abbiamo mobilitato tutti"

Il consiglio comunale di San Mauro Pascoli nella sua ultima seduta ha ascoltato delle richieste fatte da Simone Pascuzzi capogruppo della lista ’San Mauro Futura’, su come si è mossa la macchina amministrativa in occasione dell’alluvione di settembre. Ha risposto il sindaco Moris Guidi dicendo che è sempre stato in contatto con tutti gli enti preposti, aprendo il Centro operativo comunale e ha aggiunto: "Abbiamo registrato numerosi allagamenti negli scantinati, seminterrati, piani terra di abitazioni come è successo nei comuni vicini. Nessuna esondazione dei nostri torrenti. Abbiamo mobilitato tutti e i nostri operai hanno fatto 10 ore di straordinario in due giorni. Attivati mediamente otto volontari della nostra Protezione civile. Abbiamo fornito sacchi di sabbia a tutti coloro che li hanno chiesti. Due ditte di autospurgo hanno provveduto in due giorni a ripulire i chiusini fognari di piazze e strade. C’è stato un grande impegno da parte di tutti per fronteggiare l’emergenza". Poi sempre Simone Pascuzzi ha presentato una mozione riguardante la creazione di un’area sgambamento cani in zona via della Poesia. Il sindaco ha proposto di respingerla perchè una zona di sgambamento cani è già stata programmata senza però ancora specificare quale. Il consiglio comunale ha poi approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2023 con relazione dell’assessore Albert Alessandri che ha detto che il bilancio del comune è in totale di oltre 12 milioni di euro. Approvato poi il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 sul piano di programmazione delle attività future del Comune che ha 12.300 abitanti, una autonomia finanziaria pari all’94.5%, con un indebitamento pro capite di 195 euro. Approvato alla unanimità il servizio relativo alla gestione e riscossione delle occupazioni suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie con un bando di gara per i prossimi cinque anni. Dopo l’esame delle modifiche al bilancio previste per il prossimo triennio, è stato approvato il regolamento comunale di polizia mortuaria presentato dal sindaco che ha precisato che non cambia nulla ma che bisogna adeguarlo perchè vecchio e obsoleto. Approvato pure il regolamento del gruppo comunale volontari di Protezione Civile con l’adeguamento alle nuove normative vigenti. Al termine del consiglio comunale il sindaco Moris Guidi ha ringraziato il segretario comunale Ugo Castelli di Gradara a San Mauro Pascoli da due anni, perchè lunedì scorso è stato il suo ultimo giorno di lavoro prima del pensionamento.

Ermanno Pasolini