’Ghirotti’, sopralluogo sulla sede precaria

Sull’ex biblioteca Ghirotti, chiusa dal 2018 e che versa nel limbo con buona parte dei volumi da oltre un anno allogati alla sede del quartiere al Mare nella frazione di Ruffio, domani mattina si farà un atteso punto della situazione.

L’assessore alla cultura Camillo Acerbi terrà un sopralluogo nei locali sede del quartiere Al Mare, dove è conservata la parte di biblioteca Ghirotti che la Fondazione Cassa di Risparmio ha ceduto al Comune in comodato d’uso del 2022. Saranno presenti la presidente del quartiere Paola Farneti, il personale della Biblioteca Malatestiana e dell’ufficio quartieri.

Allo stato attuale i volumi sono in parte esposti e in altra parte negli scatoloni. Nella sede di Ruffio, dove sono stati collocati ai primi del 2024, fu spiegato che dovevano avvenire le procedure di scarto prima di procedere all’accorpamento alla Biblioteca Malatestiana, in collaborazione con la Soprintendenza.

La biblioteca di scienze giuridiche ed economiche della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena fu creata da un fondo librario e documentario che l’avvocato Giovanni Ghirotti (1906-1974) rese disponibile come supporto professionale per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Cesena, di cui fu presidente dal 1950 al 1974. La biblioteca è stata ospitata nella sede di palazzo Mazzini-Marinelli sino alla chiusura da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

Nel 2022 fu sottoscritta la convenzione con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena cedeva in comodato d’uso per cinque anni il patrimonio librario all’amministrazione comunale con la possibilità, concluso questo periodo, di acquisirne la piena proprietà da parte del Comune.

Dalla data di apertura al pubblico, avvenuta nel 1974, la biblioteca si è arricchita grazie a importanti donazioni e acquisizioni dedicate principalmente agli interessi di operatori dell’economia e del diritto, studiosi, professionisti e studenti.

Nel gennaio dell’anno scorso gli avvocati Pietro ed Enrico Ghirotti, eredi di Giovanni, in una lettera aperta al nostro giornale, auspicarono che l’amministrazione comunale, diventandone proprietaria dopo la scadenza del comodato pattuito con la Fondazione Cassa di Risparmio, mantenesse l’impegno di dare alla ‘Ghirotti’ una collocazione adeguata e fruibile, come è stato fatto in passato anche per altri fondi librari privati all’interno della Grande Malatestiana". Da altre parti del mondo culturale cittadino è provenuta la richiesta di dare alla ’Ghirotti’ una collocazione consona, che valorizzi la sua storia e il patrimonio librario, a vantaggio dei fruitori.