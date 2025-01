Già tanti movimenti al timone dei club

Inizia in pratica un nuovo campionato, quello che può sfruttare il mercato in pieno corso (terminerà il 3 febbraio alle 24), in fibrillazione pure il valzer degli allenatori, fino a ora sono stati 13 i cambi di panchina avvenuti in serie B. Due società come Cremonese e Salernitana ne hanno effettuati già due, il primo avvicendamento addirittura a luglio quando nella neoretrocessa Salernitana Andrea Sottil diede le dimissioni non trovando un riscontro ai programmi effettuati, l’ultima sempre nello stesso club che a fine dicembre ha salutato il dimissionario Stefano Colantuono affidando la squadra a Roberto Breda. Ricordiamo che possono essere ingaggiati anche gli allenatori che sono stati esonerati fino al 31 dicembre, è stato il caso di Pierpaolo Bisoli licenziato a Modena il 3 novembre e approdato a Brescia un mesetto dopo. Attualmente rischia grosso il tecnico del Palermo Roberto Dionisi, per lui sarà fondamentale la gara di domenica prossima in casa contro il Modena. Sotto osservazione anche il mister del Cesena Michele Mignani (in campionato 5 sconfitte nelle ultime 6 gare e accordo fino a giugno 2026); al momento la società gli ha dato infatti fiducia puntando a rafforzare la squadra sul mercato. Ecco comunque i principali allenatori a portata di serie B e disponibili per chi ne avesse la necessità, alcuni dovrebbero risolvere comunque il contratto che li lega all’ultima società dove hanno militato, ce ne sono per tutti i gusti: Aurelio Andreazzoli, Alberto Aquilani, Fabio Cannavaro, Roberto Venturato, Cristian Bucchi, Davide Ballardini, Davide Dionigi, Fabio Liverani, Giuseppe Iachini, Pasquale Marino, Paolo Bianco, Luciano Foschi, Gabriele Cioffi, Alfredo Aglietti, Andrea Pirlo, Eugenio Corini, Edoardo Gorini, Roberto Maran, Marco Zaffaroni, Andrea Sottil, Vincenzo Vivarini, Federico Valente.