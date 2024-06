Già trenta utenti allo sportello Digitale Facile

A tre settimane dall’inaugurazione, a Cesenatico, il servizio Digitale Facile, articolato in nove sportelli di facilitazione digitale nei nove comuni dell’Unione Rubicone Mare, ha già fatto registrare un buon riscontro. Sono infatti oltre trenta i cittadini che hanno già usufruito del servizio, finanziato dall’Unione Europea tramite la regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è dare una maggiore inclusione digitale per poter sfruttare a pieno tutti i vantaggi dei servizi online. Il progetto è stato affidato tramite un bando di co-progettazione alle cooperative New Horizon e Librazione. I nove punti di facilitazione digitale, accessibili su appuntamento e gratuitamente, sono presidiati da facilitatori formati per aiutare i cittadini nell’utilizzo di base di smartphone, tablet e PC, nella registrazione e nell’utilizzo dell’Identità digitale (Spid e Cie), del Fascicolo sanitario elettronico, nel rilascio telematico dei certificati anagrafici, nella fruizione delle risorse digitali della biblioteca (e-book e audiolibri), nell’iscrizione di bambini e ragazzi a scuola, nei pagamenti digitali e in tutti i servizi che richiedono l’accesso a piattaforme digitali. Le prenotazioni allo sportello di Cesenatico si possono effettuare tramite l’app Affluences, chiamando i numeri 0547 79333 o 0547 79189, oppure scrivendo una mail a digitalefacile@comune.cesenatico.fc.it. Lo sportello è aperto il martedì dalle 13.30 alle 17.30 e giovedì dalle 8.30 alle 14.30.