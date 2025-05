Giacomo Pedrini pronto per Monza nel Lamborghini Super Trofeo Europa

Dopo il successo al debutto sul tracciato transalpino del Paul Ricard a Le Castellet ad aprile, valido come appuntamento inauguale del Lamborghini Super Trofeo Europa, diventando, insieme a Fraboni, l’equipaggio più giovane ad aggiudicarsi la vittoria in campionato, il 16enne Giacomo Pedrini di Cesena è pronto a tornare al volante della Huracán Super Trofeo Evo2 #9 del team Target Racing. Il tracciato di Monza ospiterà infatti dal 30 maggio al primo giugno il secondo appuntamento del campionato della casa di Sant’Agata Bolognese con Pedrini che si presenta all’appuntamento forte del secondo posto in classifica, a soli 3 punti di distacco dalla vetta. Il secondo fine settimana di gara inizierà domani, coi due turni di prove libere, da un’ora ciascuno, rispettivamente in programma alle 11.50 e alle 15.50, in preparazione dei due turni di qualifiche sabato 31 dalle 9, che disegneranno lo schieramento di partenza di gara-1 (start alle 14.25) e gara-2 in programma domenica 1 giugno alle 11.20. "Finalmente si torna a correre – ha commentato Pedrini – in una pista tanto bella quanto impegnativa come quella di Monza. Lunedì, insieme a Patrick, abbiamo fatto la rifinitura con una giornata di test al simulatore, mentre nelle settimane precedenti ho avuto la possibilità di svolgere una giornata in pista a Monza per provare le nuove gomme Hankook e prendere confidenza con i lunghi rettilinei e le staccate. Al Paul Ricard il campionato è iniziato nel migliore dei modi, con una vittoria, spero di proseguire bene qui in ‘casa’."