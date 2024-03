Gianfranco Gori torna alla sonorizzazione di show

Il regista Gianfranco Gori di Longiano unisce il teatro alle produzioni musicali: torna a occuparsi di sonorizzazioni per spettacoli e audiovisivi alla direzione artistica di artisti professionisti ed esordienti. Dice Gianfranco Gori: "Il primo amore non si scorda mai. In realtà non c’è mai stato un vero distacco, anche producendo spettacoli teatrali e i progetti artistici degli ultimi anni mi sono trovato a scrivere nuovi brani musicali: dal Juliet and Romeo, interpretato e scritto con Giulia Gori, mia figlia, pubblicato da Manon, al "Vincerò" per la compilation dedicata alla Ferrari distribuita da Universal. Ultimamente ho creato insieme ai miei collaboratori il G -Team che comprende professionisti dell’audio-video, autori e artisti. L’intento è di mettere a frutto tutto in nostro know how".

Gianfranco Gori parla anche dei progetti più imminenti: "Un nuovo supporto editoriale interattivo e la produzione artistica di giovani cantautori tra i quali Vitania, reduce dalla semifinale di Sanremo Giovani e Simon Evans presto sul palco di Rai due ospite di Nek nel programma ‘Dalla strada al Palco’. Siamo stati invitati a Una Voce per San Marino in occasione dell’Eurovision Song Contest. E’ sempre un piacere condividere momenti di musica dai quali spesso nascono nuove ed entusiasmanti sfide".

e. p.