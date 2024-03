Giangrandi accusa: "Attaccato sui social dal profilo del Mercato ortofrutticolo"

"Si dimetta dall’incarico o sia sollevato dal sindaco". Lo chiedono Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva riferendosi ad Alessandro Giunchi, nominato nel 2019 amministratore unico di For (Filiera ortofrutticola romagnola), società di cui il Comune di Cesena è socio unico e che dal 2006 gestisce il Mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Cesena. La ragione addotta sono "gli attacchi politici sferrati da Giunchi sul profilo facebook del mercato ortofrutticolo contro il candidato sindaco Marco Giangrandi" sostenuto dalle tre forze politiche.

"Che il rappresentante di un ente partecipato dal comune - affermano le tre forze politiche – sferri un attacco politico frontale ad un candidato sindaco utilizzando l’account social dell’ente che presiede è di una gravità inaccettabile. Giunchi é amministratore unico per nomina politica, il mercato ortofrutticolo di Cesena non appartiene ad una sola fazione, è un patrimonio della città. L’utilizzo improprio di account pubblici per fare proselitismi elettorali è un abuso che non può restare impunito".

"Per questo – proseguono Csn, Cambiamo e Italia Viva – chiediamo le sue immediate dimissioni al sindaco Lattuca che per quel ruolo l’ha scelto. Lasciare impunito questo gesto creerebbe a Cesena un pericoloso precedente come se, d’ora in poi, ogni dipendente dell’amministrazione pubblica e delle sue partecipate potesse utilizzare gli strumenti ufficiali dell’ente per fini elettorali e battaglie personali".

Csn, Cambiamo e Italia Viva segnalano un paio di screenshot con i post dell’amministratore unico, estrapolati dalla conversazione più ampia su facebook con Marco Giangrandi. Così ha scritto sul social Giunchi: "Siamo in un paese libero e se mi va di sfottere un improvvisato della politica credo di poterlo fare (...) Il confronto lo possiamo fare quando vuoi ma su temi seri". .

Il giorno dopo, a mente fredda, l’amministratore unico di For spiega così l’accaduto: "Per errore ho usato accidentalmente il profilo del mercato ortofrutticolo invece del mio che probabilmente non aveva accesso ai commenti fatti su di me, e di questo chiedo scusa al mercato ortofrutticolo. Da libero cittadino, non da amministratore unico, stavo esprimendo le mie idee. Abbiamo programmato insieme agli operatori del mercato incontri con i candidati sindaco le prossime settimane". Csn, Cambiamo e Italia Viva prendono anche di mira l’andamento del mercato stigmatizzando "presenze in picchiata, agricoltori in diminuzione progressiva così come le trattative di compra-vendita".

Anche il candidato del centrodestra Casali in una nota a parte invita il presidente Giunchi a riferire in Commissione sullo stato del mercato. "Con l’avvento della presidenza Giunchi – osserva Casali – si è incominciato a parlare di fusioni con altri mercati Parma, Bologna e Rimini arrivando anche a un progetto redatto da Carlo Battistini, ora presidente della Camera di Commercio della Romagna, che nelle vesti di financial advisor definì uno schema per la costituzione di un unico grande mercato regionale. Ma non se ne è fatto più nulla anche perché alcuni di questi mercati avevano tossicità di troppo in corpo, che qualcuno cercava di diluire in quelli altrui".

Solidarietà al candidato sindaco Giangrandi arriva dal consigliere comunale del M5S Claudio Capponcini.