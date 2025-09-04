Giangrandi all’attacco sulla E45: "Basta con i cantieri infiniti"

E45 sotto i riflettori di Marco Giangrandi, consigliere dell’Unione Comuni Valle Savio per le opposizioni, che mette in "superstrada" una mozione, per denunciare che l’arteria è lasciata nell’incertezza e che i cittadini chiedono chiarezza e la fine dello scaricabarile. Un itinerario, quello della E45, che prende il via da Gela, in Sicilia, e termina in Norvegia dopo quasi 5.200 chilometri. "La E45 è una delle principali strade di collegamento del nostro Paese, un’infrastruttura strategica che unisce Romagna con Toscana e Umbria e che ogni giorno viene percorsa da migliaia di automobilisti, pendolari, trasportatori e famiglie - aggiunge Giangrandi. Eppure, nonostante questo ruolo cruciale, la situazione in cui versa da anni è drammatica: manutenzioni parziali, lavori spesso rinviati, cantieri infiniti, tratti degradati, che mettono a rischio la sicurezza e danneggiano l’economia locale". Giangrandi, che ha presentato la mozione per chiedere una audizione formale di Anas in Consiglio dell’Unione, sottolinea altresì nella sua nota: "Da troppo tempo i cittadini della Valle del Savio sono costretti a convivere con disagi e pericoli, senza avere informazioni chiare su tempi e modalità degli interventi. Ogni giorno riceviamo segnalazioni di automobilisti esasperati, di aziende che devono affrontare ritardi e costi aggiuntivi nella logistica, di pendolari che non hanno alternative praticabili. Tutto questo ha un impatto diretto sulla qualità della vita e sulla competitività del nostro territorio".

"La mia mozione - prosegue Giangrandi - impegna la Giunta dell’Unione a convocare Anas in una seduta consiliare pubblica, per illustrare lo stato della infrastruttura e presentare un cronoprogramma dettagliato degli interventi programmati lungo il tratto di E45 che attraversa la Valle del Savio. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire trasparenza e chiarezza, dall’altro coinvolgere la comunità locale e i suoi rappresentanti istituzionali in un confronto aperto e concreto. Non chiediamo promesse generiche, ma un impegno preciso e verificabile. Non è una battaglia di parte. Sul tema della E45 negli ultimi mesi sono intervenuti esponenti politici di schieramenti diversi, a livello regionale e nazionale, chiedendo ad Anas chiarezza e risorse straordinarie". Giangrandi conclude, poi, con un appello: "La Valle del Savio non può continuare a essere ostaggio dell’incertezza. L’E45 è una strada fondamentale non solo per la nostra comunità, ma per tutto il Centro Italia. Tenerla in queste condizioni significa isolare un territorio e penalizzarne lo sviluppo. Ora servono trasparenza, tempi certi e un piano di interventi serio. Ora servono trasparenza, tempi certi e un piano di interventi serio. I cittadini meritano risposte, non l’ennesimo scaricabarile".

Gilberto Mosconi