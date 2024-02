Giangrandi candidato sindaco. Triplice alleanza tra ’Cambiamo’,. Cesena Siamo Noi e Italia Viva

La triplice alleanza per le comunali di Cesena dell’8 e 9 giugno – quella con liste distinte tra i civici di Cesena Siamo Noi, e Cambiamo sfilatosi dal centrodestra più il partito di Renzi Italia Viva – verrà presentata sabato mattina con il candidato sindaco, che sarà Marco Giangrandi. Esponente di Cesena Siamo Noi, è stato presidente del comitato Centro Anch’io, poi divenuto associazione e recentemente scioltosi, e del comitato alluvionati.

Da Cesena Siamo Noi nei giorni scorsi ha annunciato via social network l’uscita Vittorio Valletta, candidato nel 2014 e nel 2019 quando il movimento si presentò alle urne da solo.

"No comment", ha risposto alla domanda se il suo addio al movimento scaturisse dalla non condivisione dell’alleanza con Cambiamo e del candidato sindaco Giangrandi. C’è chi parla di qualche mal di pancia nel movimento. I civici di Cesena Siamo Noi hanno diverse sensibilità e a Giangrandi, nonché al presidente di quartiere Mario Picone, viene addebitata maggior vicinanza al centrodestra, rispetto ad altri esponenti del movimento. ‘Cambiamo’ farà perno attorno a Luigi Di Placido. Andrea Rossi non sarà più impegnato in prima linea ed Enrico Castagnoli andrà in lista con Fratelli d’Italia. I cattolici nel centrodestra non presenteranno la lista e staranno col partito che riterranno più garante dei loro valori.

Ieri pomeriggio Tommaso Pirini, coordinatore di Italia Viva, ha incontrato il sindaco Enzo Lattuca, con il quale aveva avuto abboccamenti, e gli ha comunicato che il suo partito si alleerà con Cesena Siamo Noi e ’Cambiamo’. La triplice alleanza è siglata e sogna di fare l’ago della bilancia al ballottaggio.