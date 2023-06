Gianni Drudi torna con una doppietta

Gianni Drudi, il cantautore salito alla ribalta nel 1992 con il tormentone ‘Fiky Fiky’, del quale ha venduto in Italia e nel mondo un milione e mezzo di copie, torna sulla scena con due nuove canzoni. Una è stato appena pubblicato con Max Fogli feat Gianni Drudi & Alain Deejay, si intitola "Canto Tribale", con le edizioni musicali Pianoforte di Giorgio Bersani di Savignano sul Rubicone città dove da tempo ha un negozio di strumenti musicali e punto di incontro di cantanti e musicisti. E’ stato girato anche un videoclip con la modella Federica Taranto, con le riprese effettuate a Lido degli Estensi. La canzone "Canto Tribale", è inserita in "Salta con noi compilation", con tanti artisti big e cantanti emergenti. Max Fogli, ferrarese, artista poliedrico, è attivo come rapper, presentatore di eventi e opinionista di eventi in tv. Alain Deejay è un noto dj della riviera e speaker radiotelevisivo.

L’altro singolo dell’estate 2023 di Gianni Drudi è "Salta con noi", scritta insieme a Dj Nell (Antonello Volpe, grande producer di dance per Germania e Francia) e del disco nei prossimi giorni uscirà anche il videoclip.

Giorgio Bersani è il produttore di questo progetto, ma nello stesso tempo, si trova coinvolto come compositore e pianista, nel brano dal titolo "Preludio", scritto insieme al cantautore Gianni Drudi, inserito in "Balla per me compilation", con artisti come Stefania Cento, Gianni Dego, Doriano Perino e tanti altri.

Gianni Drudi ha iniziato la sua carriera artistica a metà degli anni ’80 ma la sua notorietà esplosa nel 1991 quando viene preso di mira dalla satira della Gialappa’s Band nella trasmissione Mai dire TV di Italia 1, in cui spesso veniva riproposta la canzone ‘Fiky Fiky’, prendendola direttamente da esibizioni messe in onda da Telemare.

e. p.