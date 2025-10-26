Gianvito Rossi e la solidarietà: "Accanto alla nostra comunità con la Fondazione dedicata a mia madre"

Anche quando sei un’impresa globale e l’agenda è programmata su più fusi orari, ci sono momenti che riportano l’attenzione da dove tutto è partito. E’ il caso di San Crispino, Patrono di San Mauro Pascoli e dei calzolai, una data in evidenza anche per i colossi del calzaturiero. Ma ci sono legami con il territorio, più intimi e silenziosi, che vivono tutti i giorni, come quello della Fondazione Marta Rossi, che quest’anno celebra i dieci anni dalla fondazione. Un’iniziativa della famiglia Rossi, tra le grandi firme del calzaturiero del Rubicone, nata per promuovere progetti solidali sul territorio e che, anno dopo anno, è cresciuta incidendo sempre più sulla comunità locale. Un’attività nel solco dell’impegno pubblico e sociale della signora Marta, moglie di Sergio Rossi, prima donna in Consiglio Comunale a San Mauro Pascoli, maestra di formazione e poi una carriera nello sviluppo dell’azienda di famiglia, dove ha seguito la parte commerciale e amministrativa finché la salute glielo ha permesso. La Fondazione è guidata da un consiglio direttivo di cui fanno parte i figli della signora Marta, Gianvito e Gianmarco Rossi e l’avvocato Paola Mengozzi.

Gianvito Rossi, come si è accesa la scintilla di questa Fondazione? "Nel 2015 mia mamma era già molto malata, è venuta poi a mancare qualche anno dopo, e volevamo mettere in campo un’iniziativa coerente con i suoi principi: ha sempre partecipato alla vita pubblica, con uno sguardo particolare al mondo del sociale, cercando di aiutare le persone che si trovavano in difficoltà e venivano in contatto con noi. Abbiamo raccolto il suo spirito e lo abbiamo declinato nella mission della Fondazione: sostenere le famiglie in difficoltà del Rubicone, in modo particolare i nuclei legati al mondo della calzatura, un settore che alla nostra famiglia ha dato tanto. Nel corso di questi anni abbiamo supportato più di 90 famiglie bisognose, chi in modo sporadico e chi in modo continuativo, entrate in difficoltà per ragioni di salute o economiche, con risorse provenienti dalla nostra azienda e dalla nostra famiglia".

Dal sostegno diretto siete poi passati a progetti di più ampio respiro? "Le risorse della Fondazione sono cresciute e ci hanno permesso di intraprendere attività non solo dirette alle famiglie, ma progetti speciali che si sono affiancati ai sostegni erogati. Ad esempio abbiamo supportato attività rivolte ai bambini di Gatteo per l’estate e lo scorso anno abbiamo donato una nuova ambulanza alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Cesenatico, operativa sul territorio del Rubicone".

E quest’anno cosa farete? "Parallelamente al sostegno delle famiglie in difficoltà, in occasione del decennale della Fondazione, per ricordare la memoria di mia madre abbiamo pensato a una borsa di studio universale destinata agli studenti meritevoli e in condizioni disagiate residenti a San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo. Il bando è pubblicato sul sito www.fondazionemartarossi.it e offrirà una borsa di studio del valore di 5.000 euro annui erogati per la durata di tre anni accademici consecutivi".

In questi primi dieci anni di attività che bisogni avete ravvisato nel Rubicone? "Le difficoltà economiche sono frequenti, ma spesso sono conseguenza di problemi di salute: malattie croniche e invalidanti creano aggravi di costi importanti sulle famiglie e spesso le portano in difficoltà. Ma ci sono anche situazioni di micro indebitamenti iniziali che si trasformano in fardelli difficili da sostenere. Svolgiamo la nostra attività speranzosi che possa avere un impatto concreto e utile per chi si trova ad affrontare queste sfide".

Come intende il rapporto tra un’importante azienda come la sua, che esporta in tutto il mondo, e il territorio? "Il nostro distretto calzaturiero, sebbene viva un momento difficile per il suo modello organizzativo e non certo per la qualità del prodotto, è riuscito ad ottenere risultati molto importanti. E la qualità è l’unico segreto dello sviluppo. Anche noi siamo nati e cresciuti in questo angolo di Romagna, la nostra produzione è fatta grazie alla collaborazione di tante persone e professionalità, è una costruzione molto complessa e radicata: ecco perché si crea un legame forte e stretto con il territorio. Vogliamo che il nostro territorio continui a crescere e stare bene: con la Fondazione Marta Rossi cerchiamo di restituire, nel nostro piccolo, una parte di ciò che ci ha dato".