’Giardino della Poesia’, Pascoli e i suoi Poemi insieme all’arpa celtica

Musica e poesia pascoliana. Sono gli ingredienti dell’appuntamento con la rassegna del Giardino della Poesia in programma questa sera alle 21.15 a Casa Pascoli a San Mauro Pascoli. Fulcro della serata sono ’I Poemi conviviali di Giovanni Pascoli: una lingua antica per un’anima moderna’. I Poemi conviviali di Pascoli, sono un’opera fondamentale per l’originale rivisitazione di figure e storie del mondo classico, e per la capacità di trasfigurazione della classicità in chiave sorprendentemente moderna. In occasione della recente traduzione inglese i Poemi conviviali diventano spettacolo di poesia e musica nella cornice del giardino di Casa Pascoli. Saranno lette alcune delle poesie più significative e la lettura sarà accompagnata dall’arpa celtica di Marianne Gubri, con pezzi originali da lei scritti.

e.p.