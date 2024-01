Gigi Riva, quando il Cesena stava per acquistarlo: un sogno di 50 anni fa

Cesena, 28 gennaio 2024 – Fine ottobre 1974. A Cesena – sindaco Gigin Lucchi (Pci), vescovo Carlo Bandini, mister dei bianconeri Eugenio Bersellini – un prodigioso bubbolio parve preannunciare in città il Rombo di tuono: l’annuncio del possibile acquisto di Gigi Riva morto lunedì a 79 anni, allora bomber del Cagliari e fino a pochi mesi prima della Nazionale, da parte del Cesena di Dino Manuzzi, il presidente della prima promozione in A, conseguita nella stagione 1972 -1973. La pagina della cronaca di Cesena del Resto del Carlino dette la notizia in un articolo di Dionigio Dionigi con titolo "Manuzzi sta ’manovrando’ per avere il grande Riva". L’occhiello era interrogativo.

Gigi Riva premiato da Dino Manuzzi

«Si attuerà la trattativa che elettrizza la Romagna?" ma il sommario induceva all’ottimismo rimarcando che "quando il presidente bianconero scende sul sentiero di guerra è difficile che si ritiri sconfitto" e "la possibilità di sistemare con una boutique di Milano Marittima la compagna del prestigioso calciatore".

La compagna era Giovanna Tofanari, che a Riva dette due figli. Nel pezzo si leggeva che Manuzzi "aveva steso attorno alla trattativa una autentica rete di fattori collaterali" e che ci fosse già l’accordo con l’allenatore, il sergente di ferro Bersellini, per"concedere a Gigi Riva anche il martedì di libertà".

Oltre al lunedì , che era di prammatica nel buon calcio antico, in cui le tutte le partite del campionato si giocavano simultaneamente alle 14.30 della domenica. L’anno prima era arrivato a Cesena dall’isola il libero Pierluigi Cera, amico e capitano di Riva al Cagliari, e poteva essere un segnale premonitore. Allora il mercato di riparazione si apriva in autunno per fronteggiare le false partenze e gli infortuni. Riva e la Nazionale quell’estate non avevano disputato un buon Mondiale in Germania, con l’eliminazione al primo turno.

A settembre i nuovi selezionatori Fulvio Bernardini e Enzo Bearzot avevano avviato la ricostruzione facendo fuori i mostri sacri Rivera, Mazzola e Riva, il quale aveva rifiutato la corte serrata della Juventus, consacrandosi alla Sardegna. Era un campione in fase calante e la sua carriera si sarebbe conclusanel 1976, ad appena 32 anni, troncata dall’ennesimo infortunio. Ma era lo stesso l’attaccante italiano più forte del dopoguerra.

In città e nei suoi tempi del tifo, bar Bianconero in testa, in quei giorni non si parlò d’altro e la domenica successiva alla pubblicazione dell’articolo furono anche dei cori alla ’Fiorita’ che inneggiavano al bomber cagliaritano durante la partita interna con la Fiorentina. Quell’anno la campagna acquisti dei bianconeri non era stata sparagnina: vennero acquistati il fantasista Rognoni e gli attaccanti Bordon e Urban, ma segnarono pochi gol.

Centravanti titolare era Bertarelli. Il Cesena con 25 punti sarebbe finito undicesimo. L’anno dopo fece il miracolo conquistando la Coppa Uefa. Riva anche quella volta non si spostò da Cagliari dove disputò una delle sue stagioni più tormentate giocando solo otto partite.

Ma in quei giorni del mercato di riparazione i tifosi bianconeri vissero ogni ora in attesa dell’arrivo del grande campione. Dino Manuzzi, sornione, a chi gli chiedeva conto della trattativa rispondeva sorridendo ammiccante, senza negare.

Rombo di Tuono forse avrebbe trovato nel calore romagnolo e nella bellezza di questa terra un seconda Sardegna, un altro luogo del cuore compensatore per un introverso come lui. Ma restò un sogno di mezzo autunno, cinquant’anni fa.