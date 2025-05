Il gin con l’albana conquista Londra: premiato Zavalloni

Cesena, 1 maggio 2025 – Passerella londinese con tanto di medaglia di bronzo per Alba87 Gin, il distillato con infiorescenza di albana ideato, nel 2021, dal cesenate Marco Zavalloni. Il riconoscimento è arrivato nell’ambito dei World gin awards di Londra, appuntamento annuale nel quale si selezionano i distillati migliori in sette categorie, delineate da esperti internazionali sulla base delle preferenze di consumatori e addetti ai lavori.

La creazione di Zavalloni si è piazzata sul podio nella categoria denominata “Signature botanical”, dedicata ai gin che si concentrano su una particolare botanica (o aroma). Al concorso – curato da ‘Thedrinksreport.com’, guida online di riferimento per i professionisti del settore - partecipano sia piccole distillerie artigianali, sia i colossi del beverage.

Non è la prima volta che ‘Alba87’ si aggiudica una medaglia alla competizione londinese: già nel 2023 aveva conquistato un argento nella categoria “Contemporary style gin”, dedicata ai distillati con profili aromatici in cui il ginepro è ancora percepibile, ma altri aromi - come agrumi, spezie e note floreali -sono più evidenti rispetto a un gin classico.

Il suo ideatore, Marco Zavalloni, si gode il successo, ma sottolinea che “il riconoscimento più grande arriva dai locali – romagnoli e non solo – che, sempre più numerosi, espongono dietro al bancone la nostra bottiglia, con il gallo romagnolo raffigurato in stile ‘mandala’”. Dal bronzo all’argento, fino all’oro: è uscito pochi mesi fa, infatti, il nuovo gin della linea Alba87, chiamato ‘Golden Placidia’. Come dice il nome stesso, è un omaggio a Galla Placidia e ai mosaici del mausoleo ravennate a lei dedicato: l’inedita bevanda contiene polvere d’oro edibile, da cui deriva il caratteristico colore dorato.