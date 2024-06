Gin Fest, produttori romagnoli in passerella ai Giardini Savelli

Oggi e domani a partire dalle 18 i Giardini Savelli ospiteranno la terza edizione del Romagna Gin Fest – il festival dei gin della Romagna, che si svolge col patrocinio del Comune. All’evento parteciperanno oltre 20 produttori di gin, sia locali che nazionali, dislocati in vari stand dove sarà possibile degustare i prodotti da loro direttamente selezionati. L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza dei prodotti locali e valorizzare i gin nati dalla volontà e dall’esperienza dei produttor andando alla scoperta della filiera di produzione: dalla materia prima fino ai cicli produttivi artigianali, illustrati con professionalità dai partecipanti. Ci sarà anche la possibilità di assaporare piatti tipici della Romagna, dall’immancabile piadina romagnola fino ai cappelletti, grazie alla partecipazione di Chiosko e Casa Savelli e Pida. Inoltre ogni degustazione sarà accompagnata dall’acqua tonica Recoaro e dal ghiaccio di Sunice. In questa edizione, inoltre, ci sarà un’attenzione speciale al tema dell’ambiente grazie alla partecipazione di Canù, maggiore produttore in Italia di cannucce completamente decompostabili e biodegradabili. Le serate saranno allietate da Radio Studio Delta, con musica e intrattenimento, visibile anche sul maxischermo presente nei Giardini Savelli. L’evento è stato ideato da Francesco Milanesio che promuove iniziative legate al gin in tutta Italia e che ha scelto Cesena come città rappresentante della Romagna.