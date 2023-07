Ginestreto: "Mettere in sicurezza la Sp13"

di Ermanno Pasolini

Dopo averlo fatto nel mese di maggio scorso, il Pd di Borghi accusa di nuovo l’amministrazione comunale di centro destra di non avere informato a sufficienza i cittadini sull’ampliamento della discarica di Ginestreto sita a Sogliano al Rubicone.

Dice Dario Placca a nome del gruppo Pd che fino a quattro anni fa da sempre aveva governato il paese collinare: "Con il caldo cocente, si ripresenta la questione del traffico sulla Sp13 Uso a causa della discarica della Sogliano Ambiente a Sogliano sul Rubicone, soprattutto in vista dell’allargamento del sito di Ginestreto (G3) che porterà ad aumentare il numero di conferimenti. A distanza di qualche giorno ci si aspettava una replica o un commento che facesse eco all’appello della Provincia di Rimini in riferimento all’allargamento del sito ’Ginestreto 3’ da parte di Sogliano Ambiente. Nel servizio del 20 luglio scorso, si legge una richiesta forte sulla necessità di mettere in sicurezza il percorso attualmente utilizzato per il transito dei mezzi pesanti da e verso il sito di Sogliano al Rubicone anche in virtù della prossima espansione dell’area destinata ai rifiuti. Alcune settimane addietro anche il Partito Democratico di Borghi - ha continuato Placca - aveva posto la questione sulla necessità di informare i cittadini e oggi si pone con più forza dalla parte di chi abita la popolosa frazione de Lo Stradone e pure la frazione di Masrola, quotidianamente trafficate da mezzi pesanti. Ciò comporta doverosamente una presa in carico del problema e la ricerca di una soluzione che possa migliorare la qualità della vita della popolazione. Non vuole essere un attacco o una strumentalizzazione contro Sogliano Ambiente, ma semplicemente un grido d’allarme sulla sostenibilità di questa situazione. A questo punto c’è da chiedersi cosa pensa di fare l’Amministrazione di Borghi. A tal proposito sarebbe interessante conoscere eventuali progetti e-o idee. Quindi si sta pensando di organizzare un incontro pubblico nel quale si ascolteranno i cittadini".

L’amministrazione comunale aveva risposto che tutti questi interrogativi e domande Dario Placca e il Pd devono rivolgerli all’amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone, di centro sinistra come il gruppo di opposizione di Borghi e dell’area politica di Dario Placca. Ma l’amministrazione comunale di Borghi aveva risposto che tutto quello che viene chiesto, deve essere rivolto alla giunta comunale di Sogliano al Rubicone, area centro sinistra.