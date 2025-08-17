Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
17 ago 2025
GIACOMO MASCELLANI
Ginnastica acrobatica. Via ai camp internazionali

A Cesenatico doppio appuntamento: da oggi al 23 agosto e poi dal 23 al 30. Arriveranno atleti da tutta Italia e dall’estero. Caleo e Yankov guidano il team.

Lachezar Cesare Yankov, Lorella Caleo, Cristina Buono e Miroslava

Camp internazionali di ginnastica acrobatica. L’appuntamento è all’Accademia Acrobatica di Cesenatico, da oggi al 23 agosto e dal 23 al 30 agosto, sotto l’egida della Federazione italiana degli sport acrobatici e coreografici. Per due settimane si vedranno atlete e atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, che si perfezioneranno nelle formazioni a coppie (femminili, maschili e miste), trio femminile e quartetto maschile e femminile. Nel primo camp dal 16 al 23 agosto sono iscritti 50 atleti provenienti dalla Polonia, 20 dal Galles e 10 dalla Bulgaria. Nel secondo camp dal 23 al 30 agosto ci saranno invece 120 italiani con larga partecipazione dalla Lombardia e dal Veneto, 15 dalla Bulgaria e 15 atleti dal Portogallo. L’organizzazione fa capo ad un team di esperienza internazionale, dove spiccano l’istruttore Lachezar Cesare Yankov e l’istruttrice Lorella Caleo. "Si lavorerà sulla preparazione di base – spiega Yankov –, e in particolare sulla flessibilità e acrobatica a corpo libero, per poi passare al lavoro in formazione sia con elementi statici di equilibrio che su elemento dinamici di grande ampiezza. Infatti, una delle caratteristiche principali di questa disciplina è la fiducia tra i partner specie nelle fasi di atterraggio". Lachezar Cesare Yankov è un tecnico con doppia cittadinanza, bulgara e italiana, si è formato nella metà degli anni ’80 all’Accademia d’arte circense a Mosca. Da trent’anni vive in Italia ed è l’istruttore dell’Accademia d’arte circense di Verona, dove forma decine di allievi. Con Yankov e Lorella Caleo collaborano tecnici di livello nazionale e internazionale di molte società italiane, come Airone di Mantova, Gymnastic Club di Cesano Boscone (Milano), E.Co di Cesano Boscone, Gym Acro Verona, Escape 93 di Pescara, altri club italiani e associazioni sportive provenienti da Polonia, Germania, Bulgaria, Ucraina, Moldavia e Portogallo. Lorella Caleo sottolinea il grande valore della manifestazione di Cesenatico e svela il team dei camp: "I camp all’Accademia Acrobatica, giunti alla 15esima edizione sono un appuntamento molto seguito, perché consentono agli atleti di allenarsi, fare esperienze e crescere, in un ambiente per loro ideale. Lo staff è composto da allenatori internazionali scelti fra i migliori della disciplina ed è formato da Krasimir Yordanov, Mariela Katsicova e Nikolai Mihailov dalla Bulgaria, Pavel Egorov e Izmailov Ghennadi dalla Moldavia, Liliana Marques dal Portogallo; per l’Acrobatica l’italiano Alberto Del Toro e lo statunitense Paul Anderson. Il direttore tecnico è Lachezar Cesare Yankov, mentre il Team Director è formato da me, Cristina Buono e Miroslava Ivanova". La Caleo ha già iniziato a pianificare anche il 2026: "All’Accademia Acrobatica di Cesenatico organizziamo l’International Acro Cup For Club, in calendario il 3, 4 e 5 aprile 2026".

Giacomo Mascellani

