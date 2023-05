Ginnastica artistica, Lia Serra qualificata per i nazionali

Lia Serra, di Monte Castello di Mercato Saraceno è campionessa regionale di ginnastica artistica agonistica e si è qualificata per il campionato Italiano di categoria A4 che si svolgerà la prossima settimana a Napoli. Nell’ultima gara disputata la giovane atleta ha ottenuto ben tre medaglie d’oro per Unione Sportiva Renato Serra ai campionati regionali Gold allieve salendo così sul primo gradino del podio con un punteggio totale di 151,150. Una bella soddisfazione per Lia e per il sodalizio cesenate.