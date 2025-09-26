Ginnastica artistica . Quattro cesenati sognano

Importante appuntamento per i talenti della ginnastica artistica cesenate, che domani e domenica saranno a Cagliari impegnati nei Campionati Assoluti, ultimo appuntamento di rilievo prima del Mondiale in programma a Jakarta in Indonesia a fine ottobre.

A rappresentare il ’Gymnastic Romagna Team’ e la ’Renato Serra’, società maschile e femminile che gravitano entrambe sotto la presidenza di Corrado Maria Dones, saranno quattro atleti. Si parte con Niccolò Vannucchi e Chiara Barzasi, che fanno parte del progetto ’Rog’, acronimo di ’Road to Olympic Games’ e che facendo dunque parte del ’Team Italia’, hanno avuto la possibilità di accedere direttamente alla competizione. A rappresentare i colori cesenati ci saranno però anche Roberto Marzocchi ed Elisa Agosti, che hanno conquistato il pass a giugno.

Il palcoscenico è di primissimo livello, dal momento che in questo fine settimana si metteranno alla prova i migliori talenti del panorama nazionale, col dichiarato obiettivo di conquistare un posto tra i prossimi convocati in azzurro.

Riguardo al settore maschile, il momento dei cesenati non è però purtroppo dei migliori, visto che Vannucchi è ancora alle prese coi postumi di una serie di problemi fisici che lo hanno frenato fin dalla fase finale della scorsa stagione, mentre Marzocchi (che gareggerà agli anelli) si sta mettendo alle spalle un’infiammazione muscolare.

Alla lista c’è da aggiungere pure lo stop di Lorenzo Casali, recentemente operatosi al polso e che dovrebbe tornare a essere disponibile tra gennaio e febbraio. Momento critico infine anche per Gabriele Tisselli, reduce da un infortunio rimediato a luglio con la nazionale.

E’ invece migliore il quadro femminile, con Chiara Barzasi ed Elisa Agosti che stanno affrontando in buone condizioni questa fase della stagione.

Nel frattempo Dones allunga già lo sguardo verso il campionato italiano a squadre del 2026, che intende affrontare, come ormai da rodata abitudine, con importanti ambizioni.

L’ossatura sia del ’Romagna Team’ che della ’Renato Serra’ è ormai ben definita e verrà integrata con acquisti che si annunciano di rilevanza internazionale.

Entrambe le squadre militano in serie A1 con ottimi risultati e in particolare la squadra maschile per due anni consecutivi si è fermata al secondo posto della graduatoria. Un gradino del podio che ormai non basta più: "L’idea - ha sorriso Dones pensando al futuro che attende il club - è quella di continuare a migliorare. E con questo ho detto tutto, perché c’è soltanto un modo per andare oltre un secondo posto italiano. Non mi nascondo: punteremo a vincere lo scudetto".