Ginnastica Estetica . Camp per oltre 170 atlete

Oltre 170 atlete si sono date appuntamento a Cesenatico per l’Agg Summer Camp, un’importante manifestazione di Ginnastica Estetica di Gruppo. Sotto l’egida della Fisac, la Federazione italiana sport acrobatici e coreografici, all’Accademia Acrobatica si è battuto il record di partecipanti, in un camp che ha assunto una connotazione internazionale. Assieme alle atlete provenienti da tutte le regioni italiane con una larga partecipazione del centro e nord Italia, in questo spicchio di Adriatico si sono date appuntamento ginnaste provenienti da Germania, Stati Uniti, Svizzera e Repubblica Ceca.

In cabina di regia la Fisac e la coordinatrice Yana Romanova, ex atleta russa da anni residente in Italia, hanno coinvolto sette master coach italiani, estoni e spagnoli, e otto tecnici della National Team proveniente dalla Bulgaria, una gloriosa formazione che lo scorso anno ha conquistato l’argento ai Mondiali e quest’anno ha vinto l’oro nella Coppa del Mondo. Nello staff ci sono la coreografa Aurora Rullo ed il preparatore atletico Giorgio Festa.

Yana Romanova è soddisfatta: "La manifestazione è cresciuta molto, c’è un grande interesse e le società sono contente di questa organizzazione, che consente di avere un’intensa qualità nell’insegnamento, come non si trova altrove. Assieme alle atlete, divise in fasce di età dai 7 ai 20 anni, abbiamo lavorato sulla tecnica di alto livello e anche sulla teoria e le basi dei movimenti, tant’è che anche le coach sono contente del camp, che per una settimana ha visto 170 ginnaste lavorare in esercizi specifici, danza alla sbarra, preparazione atletica e lezioni di preparazione ginnica. Le ragazze sono state impegnate mattina e pomeriggio negli allenamenti, mentre nel tempo libero si sono divertite in giochi d’acqua e piacevoli momenti di svago al mare".

La Ginnastica Estetica di Gruppo è una disciplina della ginnastica basata sul movimento corporeo naturale e totale. Lo sport è caratterizzato da movimenti armoniosi, ritmici, e dinamici. E’ stata riconosciuta internazionalmente come sport competitivo dal 1996, anche se le origini di questo sport si perdono nel tempo e se ne hanno notizie fino dall’antica Grecia.

