Gino Rocchio in pista: "Sono molto carico"

Il pilota romagnolo Gino Rocchio partecipa sabato alla gara WSK Euro Series che si disputa al circuito di Cremona. Il campione di Cesenatico sarà in griglia di partenza per contendere l’importante sfida, in una categoria dove sono iscritti concorrenti in rappresentanza dei migliori piloti di kart a livello internazionale ed un numero ristretto di italiani.

Questo è un ottimo periodo per il pilota romagnolo portacolori della squadra abruzzese Team Monster K Racing di Juri Serafini, che oggi ha 15 anni ed in carriera ha iniziato a vincere sin da piccolissimo. Nella sua bacheca ha un titolo di campione italiano nella categoria 60 mini club di kart vinto nel 2020, uno di campione Italiano nella categoria 60 mini nazionale conquistato nel 2021 e un titolo di campione italiano nella categoria 125 Okn Junior portato a casa nel 2023. Dallo scorso anno il ragazzo è passato nella categoria Senior dove non c’è più limite di età ed al suo esordio ha impressionato tutti, conquistando vittorie e podi nei maggiori circuiti, conquistando anche un ottimo secondo posto in classifica generale nel campionato italiano Aci Sport Karting, dove corrono molti piloti 20enni e 30enni. Gino quest’anno sta confermando il suo grande talento, è considerato un big e sono in molti a scommettere su di lui, a partire dal Team Monster K Racing, una squadra molto competitiva, impegnata sia con gare nazionali che internazionali. Con questo gruppo il pilota romagnolo ha avuto subito un feeling eccezionale e sta dando il meglio.

"Sto attraversando un buon periodo di foma – ha detto Gino Rocchio –, e con il team abbiamo pianificato la partecipazione alle gare del Campionato europeo, al Campionato del mondo e altre gare internazionali di kart nella categoria Senior dove competono tutti i futuri campioni. Sono molto motivato, ho una grande carica e voglio vincere per giocarmi le chance di vittoria a livello internazionale con la mia squadra".

Quello di Cremona è dunque un banco di prova importante e impegnativo per il pilota di Cesenatico, sostenuto nella sua avventura da aziende prestigiose, come Costa Vacanze, Monteservice, Walter Mancinelli per la Dac alimentari, Marini Srl di Anagni, Orto di Famiglia e Gigainlab di Cesena.

La prossima settimana Rocchio alternerà la preparazione in pista con una esperienza da coach per i piccoli piloti impegnati nel Campionato Italiano. Poi volerà in Danimarca, a Rodby, per il quarto round della Champion of the future ed il Campionato Fia Euro Series. Il quinto round della Champion of the future si disputerà invece in Svezia a metà settembre, e a seguire il mondiale.

