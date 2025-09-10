Gino Rocchio: rimonta da campione. Ora il sogno Mondiale

Gino Rocchio protagonista di una rimonta da campione di razza. Il pilota di Cesenatico nel circuito di Kristianstad è riuscito a recuperare 24 posizioni in finale e ha fatto segnare il miglior tempo sul giro, lasciando tutti a bocca aperta, inanellando giri sui tempi dei primi tre saliti sul podio. Alla fine è arrivato decimo, ma è una top ten che vale tanto per come è maturata. Il pubblico grazie a lui ha visto una prova di talento cristallino, per quella che era l’ultimo appuntamento internazionale di kart, ovvero la gara che chiude il calendario del Champions of the Future.

Sul tracciato svedese il 15enne pilota romagnolo in forza al Team Monster K Racing di Juri Serafini, era partito in fondo, dalla 34esima posizione in griglia. La grinta non manca di certo a Gino, ma quello di cui è stato capace è una prestazione straordinaria, che lo ha consacrato come il pilota che riesce a guadagnare più posizioni nell’arco della gara ed in condizioni di altissima competitività, in quanto alla Champions of the Future sono iscritti i migliori piloti d’Europa e che sono tutti più grandi ed esperti di lui.

Il cronometro non sbaglia mai ed il dato che ha confermato il talento di Rocchio è l’aver fatto registrato il miglior giro assoluto, con un ritmo di gara a livello dei campioni e dei grandi team. Per tutta la corsa, i suoi tempi sono stati in linea con quelli dei primi tre, un segnale che lascia ben sperare in vista del Campionato Mondiale, in programma dall’11 al 14 settembre, proprio sullo stesso circuito svedese.

Il percorso del romagnolo è stato in crescendo sin dalle manche di qualificazione, quando si è classificato 12esimo nella prima heat, poi ha dovuto dare forfait nella seconda a causa di un problema tecnico che gli ha impedito persino di partire, mentre nella terza prova si è classificato 13esimo e poi di nuovo 12esimo nella quarta ed infine un ottimo sesto posto nell’ultima. Questi risultati gli hanno permesso di accedere alla super heat, chiusa in 16esima posizione, preludio a una finale che lo ha visto grande protagonista.

Il bilancio è chiaro, perchè Rocchio ha mostrato costanza, determinazione e la capacità di reagire a ogni difficoltà. Partito dalle retrovie, ha saputo imporsi come uno dei protagonisti più in vista. "Io e il mio team siamo pronti e preparati – ci ha detto Gino dalla Svezia –, daremo il massimo per l’ultimo appuntamento che decreterà il migliore del mondo e faremo di tutto per competere coi primi". Giacomo Mascellani