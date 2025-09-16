Gino Rocchio, s’infrange il sogno Mondiale

Il pilota romagnolo Gino Rocchio, ha avuto un finale amaro al Mondiale Fia Karting 2025 disputato in Svezia sul circuito di Kristianstad. Già il fatto di essere presente è stato un successo, perché alla finale partecipano i migliori piloti a livello internazionale, ma c’è tanto rammarico per il 15enne, asso di Cesenatico, perchè viaggiava sui tempi dei primi cinque. "La sfortuna ha avuto un ruolo pesante – racconta Gino Rocchio –, perché ho avuto due incidenti che hanno cambiato completamente il corso del weekend e la preparazione di buona parte della stagione. Il primo mi ha costretto al ritiro da una manche eliminatoria, facendomi perdere punti preziosi; mentre nel secondo, durante la terza manche, ho dovuto finire nel prato per evitare un pilota in testacoda, compromettendo ogni possibilità di accedere alla finalissima. Abbiamo dimostrato di essere sempre molto veloci, poi basta una disattenzione e due incidenti che hanno rovinato tutto. Nelle manche che ho ultimato ho sempre dimostrato di essere fra i primi e questo è di grande auspicio. Mi aspettavo un fine settimana diverso, con tante situazioni in cui ho dovuto recuperare tantissime posizioni". Il ragazzo in questo frangente dimostra una maturità non indifferente: "Fa male, è innegabile, ma fa parte di questo sport. Si cade, ci si rialza e si riparte. La testa è già al prossimo obiettivo, da parte mia posso solo ringraziare il mio team Monster K Factory Team by Serafini Racing per tutto il sostegno che mi ha dato, e tutti gli sponsor per il supporto, a partire da Marini, Monteservice, Gigainlab, Abc caffè, Club Costa Vacanze Hotels, L’Orto di Famiglia e Valter Mancinelli rappresentanze Dac. Senza di loro il mio sogno non sarebbe stato possibile. Ora torno a casa, mi concentro sulla scuola e poi inizierò a pensare a pianificare nel migliore dei modi la stagione 2026 dove voglio ancora essere protagonista". L’ultima gara di kart èin calendario a Pisek in Repubblica Ceca il prossimo fine settimana, poi il Contest Wolf che consente al vincitore di partecipare al Campionato italiano sport prototipi.

Giacomo Mascellani