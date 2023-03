Giochi da tavolo alla mediateca

Un pomeriggio all’insegna del gaming in Malatestiana. Sabato dalle 14.30, la mediateca ospiterà infatto due dei più importanti editori italiani di giochi da tavolo: DV Games e Ghenos Games. Durante il pomeriggio, si potrà giocare con alcuni dei titoli più nuovi e interessanti da loro pubblicati, da Paper Dungeons alla nuova edizione di Port Royal, dall’Assedio di Runedar a Wonder Woods. L’evento è aperto a grandi e piccoli, da soli o in compagnia. Tutti i partecipanti saranno accolti dallo staff che arriva direttamente da Lucca Comics & Games e Modena Play e che sarà disponibile per spiegare e far provare i vari giochi.