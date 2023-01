Giochi da tavolo e videogame invadono la biblioteca con sfide per bambini e ragazzi di tutte le età

Videogiochi e giochi da tavolo alla conquista della biblioteca Malatestiana. Nella sala gaming della mediateca ripartono gli appuntamenti con giornate dedicate ai giochi da tavolo e di ruolo. Domani dalle 14.30 alle 18.30 amatori ed esperti si ritroveranno in occasione di ’Malatestiana Gaming e Videogame Cup’, organizzato in collaborazione con Arci Servizio Civile Cesena che organizza un torneo caratterizzato da una serie di giochi da tavolo per tutte le età. I presenti potranno partecipare a tornei videoludici sfidandosi a Overcooked 2 e Super Smash Bros oppure lasciandosi rapire dal fascino dei giochi investigativi come Deckscape, Unlock e Scotland Yard per risolvere enigmi e scoprire assassini.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 21 gennaio, in collaborazione con l’associazione Area Games. Alle 15 lo scrittore Simone Valmori illustrerà il suo gioco Forum Livii, un’avventura tutta romagnola. Dalle 15.30, la pluripremiata etichetta Narrattiva presenterà i propri giochi di ruolo con giocatori che saranno ospiti in biblioteca per proporre nuove occasioni di sfida ad appassionanti e curiosi. Giovedì 26 gennaio, invece, un appuntamento pensato per conoscere nuovi giochi da tavolo in biblioteca. Per tutti gli appuntamenti è consigliata la prenotazione.