Giochi di colori fra neve e sole Si rinnova la magia di monti e laghi

Durante questo febbraio, per restare ai nostri giorni, l’Alto Savio ha regalato panorami naturali di grande suggestione, resi particolarmente spettacolari dal candore e dai ’giochi’ dei fiocchi di neve sugli alberi, sui prati, sui tetti delle case, corredati a volte anche dalle fantastiche stalattiti di ghiaccio formatesi lungo varie pareti rocciose che si ergono tra i monti e anche a lato delle strade. E così, gli escursionisti, le guide ambientali, i gitanti fuori porta, hanno potuto godere, in specie durante le giornate di sole, di spettacoli mozzafiato salendo in Alto Savio e in Alto Tevere romagnolo, tra cui le zone del monte Còmero coi suoi vari specchi d’acqua che sono stati molte volte come la superficie completamente coperta di ghiaccio, la catena del Mandrioli di Bagno di Romagna, il monte Fumaiolo di Balze di Verghereto e dintorni.

E proprio dai dintorni del Fumaiolo, in località Sassoni, Pier Luigi Ricci, guida ambientale di Bagno di Romagna, questa volta in escursione da solo per vivere e convivere ancora più intensamente con la natura, ha impresso con la sua macchina fotografica questa spettacolare immagine del tramonto del sole (foto).

E a proposito di sole, che in questi ultimi giorni ha avvolto anche il territorio della Valle del Savio, c’è da dire che domenica e lunedì e fors’anche martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo, secondo le previsioni meteo, lascerà il posto al brutto tempo con pioggia, neve (sono previste precipitazioni abbondanti) e temperature anche di qualche grado sottozero durante le ore notturne e di prima mattina. Sono in vista, pertanto, altri disagi per i cittadini, gli automobilisti e per i trasporti in generale, con gran lavoro per spartineve e spargisale. Ma poi l’Alto Savio, col ritorno del sole, offrirà di nuovo fantastici spettacoli naturali.

g.m.