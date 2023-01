Giochi e letture all’hub di quartiere

L’hub di Quartiere di Borello in piazza San Pietro in Solfrino 465 compie un anno di vita e conta circa 8000 accessi, tra bambini, adolescenti, adulti e persone anziane. Da domani si festeggia con una settimana di eventi. Dalle 15 alle 18,30 di domenica, dopo aver dato spazio ai ringraziamenti e alle premiazioni dei migliori lettori dell’anno, si terranno alcune attività dedicate al libro, tra cui le letture ad alta voce per grandi e piccini e un laboratorio d’inverno a sorpresa; brindisi finale per tutti. La festa proseguirà martedì con i Segnalibri dell’inverno. Dalle 16,30 gli operatori aiuteranno i piccoli utenti nella costruzione dei pupazzetti di neve da utilizzare come segnalibro. Mercoledì 11 gennaio, ore 21, sarà la volta di ‘Ben-essere Borello’. Altri eventi giovedì e venerdì, gran finale sabato alle 17, con ‘Felice-mente’, un’ora per imparare e meditare (prenotazione obbligatoria).