Giochi e premi sui dinosauri per i bambini

Al museo dell’Ecologia di Cesena tornano le domeniche per famiglie, ideate e condotte da Roberto Fabbri, socio dell’associazione Orango, che gestisce la struttura. "Nel 2023 inauguriamo il gioco-spettacolo, ultima frontiera del ’Varie-Età!’ - fa sapere Fabbri - già tantissime le prenotazioni e non è che l’inizio!".

Si parte oggi, dalle 16 alle 17.30, con un pomeriggio interamente dedicato al mondo dei dinosauri. Per l’occasione in esposizione tanti modellini e ambientazioni e diverso materiale didattico, presentati con tante curiosità dal Doctor Roby. Grande attesa, in particolare, per l’evento clou: la tombola dei dinosauri a premi. E non mancheranno altri giochi, tra cui il domino, il memory, la ricostruzione degli scheletri, i puzzle giganti. Ingresso unico a 5 euro, comprensivo di una cartella per la tombola.

Il prossimo appuntamento sarà poi domenica 5 febbraio con ’Il carnevale degli animali’. In programma una mostra di modellini, ambientazioni e immagini, la tombola a premi e i bambini potranno partecipare vestiti a tema. Gli eventi sono consigliati per i piccoli dai 3 anni in su.