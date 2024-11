Giocoparma-Cesena conquistano la Supercoppa

La scorsa settimana, a Petrignano d’Assisi, al termine di un match lungo e adrenalinico contro le eterne rivali del Dream Volley Pisa, la formazione Cedacri Giocoparma-Volley Club Cesena, ha alzato al cielo il trofeo della Supercoppa femminile di sitting volley, conquistato per il secondo anno consecutivo. Il sodalizio dell’asse emiliano-romagnolo nato lo scorso autunno ha dunque confermato il proprio valore emerso anche dopo aver conquistato a giugno la finale scudetto; ancora una volta, tutto si è deciso al tiebreak (25-19, 25-27, 25-21, 23-25, 15-12) dopo oltre due ore di gioco. La squadra parmense e cesenate è scesa in campo incerottata e con qualche punto di riferimento in meno, uno su tutti il primo allenatore Fabio Marmiroli, fermo ai box a causa di un attacco influenzale: "Giocare senza capitan Bosio – ha commentato Monica Tartaglione, che ha dunque vestito i panni del capo allenatore – e contemporaneamente dover sostituire coach Marmiroli era una sfida bella e buona. La nostra squadra in ogni caso era molto preparata, consapevole che Pisa sia un osso molto duro da battere; siamo state brave a spingere al servizio e a metterle in difficoltà in ricezione".

Una bella fetta di Volley Club Cesena è stata protagonista di questo trionfo: Roberta Pedrelli, Giulia Farnedi e, appunto, Monica Tartaglione, consigliere delegato del Volley Club Cesena per le attività del Sitting Volley.

"Sono molto felice del sodalizio che continua a rinforzarsi tra Cesena e Parma – ha aggiunto Tartaglione – le premesse promettevano bene, ma i risultati stanno andando anche oltre le aspettative: l’anno scorso abbiamo vinto tutto e aprire la stagione con questa vittoria è un incoraggiamento non da poco a fare sempre meglio". A breve usciranno le date del Campionato Italiano e quelle del Campionato Italiano Promozionale nel quale la formazione di Cesena, griffata Elettromeccanica Angelini, giocherà in autonomia.