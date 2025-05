Gioia per il papa Leone XIV: "È stato eletto il pontefice che serve allo chiesa e al mondo"

La così rapida fumata bianca alle 18.07, l’annuncio del nuovo papa nella loggia delle benedizioni e l’apparizione del pontefice Leone XIV, l’americano Robert Francis Prevost molto emozionato, ha folgorato i cesenati al lavoro, per strada, in casa. Per gli ecclesiastici l’intervallo tra la fumata bianca e lo svelamento del nuovo papa è stata occasione di raccoglimento e preghiera, anche per il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo che ha diffuso una gioiosa nota.

"È l’annuncio che l’umanità intera aspettava – ha sottolineato –! Cattolici, cristiani, credenti e non, in questo momento storico, hanno guardato alla chiesa vedendola come segno di speranza, come voce di chi non ha voce, come portatrice di pace e di fraternità. È l’annuncio che la Chiesa ha atteso nella successione di Pietro, dopo la nascita alla vita eterna di Francesco, per accogliere, amare, ascoltare, il nuovo pastore e camminare insieme a lui. Più che il totopapa abbiamo scelto di pregare e far pregare. È stato eletto il Papa di cui la Chiesa e l’umanità hanno bisogno in questo momento storico, uno che punti alla comunione nella Chiesa e fuori. Abbiamo subito colto lo stile di papa Leone XIV attraverso le sue prime parole e gesti: uomo di preghiera, portatore di pace. Come vescovo di Cesena-Sarsina ringrazio il Signore perché ci ha donato papa Leone XIV, lo magnifico insieme alla Madonna, madre di Gesù e madre della Chiesa, esprimendo gioia e felicità".

In piazza San Pietro a Roma, a seguire fin dalla mattinata la seconda giornata del conclave per conto del settimanale diocesano ’Corriere Cesenate’, è stato il direttore Francesco Zanotti. "Papa Prevost non era tra i primissimi ad essere previsti come successori di Francesco – afferma -. Importanti nel suo discorso sono i riferimenti ai poveri e alla pace, sulla scia di Bergoglio. La scelta del nome è significativa: il predecessore Leone XIII promulgò la Rerum Novarum con la dottrina sociale della chiesa. Il clima in piazza San Pietro è stato meraviglioso: si sentiva nell’aria che sarebbe stato il giorno decisivo, risuonano ancora le grida ’Viva il papa’".

"Sono contento e orgoglioso per il primo papa americano. Trump se ne prenderà sicuramente il merito - ha commentato col sorriso dagli Stati Uniti il presidente del Cesena Fc John Aiello. Desidero esprimere le più sincere congratulazioni. L’elezione del Cardinale Provost, primo Papa nella storia proveniente dagli Stati Uniti d’America, rappresenta un momento straordinario e di grande significato per la Chiesa cristiana e per tutta la comunità internazionale. È un evento che unisce in modo simbolico due mondi a me particolarmente cari: quello americano, dove sono nato e dove vivo, e quello italiano, simbolo delle origini della mia famiglia e che ho imparato ad amare profondamente attraverso il calcio e il calore della gente di Cesena. Auguro a Sua Santità una felice, serena e raggiante esperienza alla guida della Chiesa. Possa il suo pontificato essere illuminato dalla saggezza, dalla misericordia e da una visione di unità e pace per tutti i popoli".