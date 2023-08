A Cesenatico "gioielli a domicilio per i turisti in riviera"

Cesenatico, 9 agosto 2023 – Un modo tutto nuovo di fare impresa. In estate chiudono il loro negozio "Gioie preziose bijoux" a Gambettola e ogni sera vanno negli alberghi al mare, fra Cesenatico, Villamarina e Valverde con il banco dei loro prodotti. Titolari sono Davide Tibaldi e la moglie Patrizia Salmi che da un anno si avvalgono della collaborazione di Alice Gattamorta imprenditrice nel settore della cosmetica.

Perché chiudere il negozio per tutta l’estate?

"Prima di tutto in estate la clientela cala per via delle ferie. Poi siccome amiamo il mare, stare in mezzo alla gente e avere la possibilità ogni sera di allestire un banco e mostrare i nostri prodotti, abbiamo optato per questa scelta".

Il risultato?

"Buono a livello economico, costruttivo a livello di relazione e la possibilità di farci conoscere in un ampio giro in quanto c’è Alice che vende i prodotti anche online".

Qual è l’articolo maggiormente richiesto?

"Sono i bracciali, oggi tanto di moda, con i turisti che spesso li acquistano per portarli a casa come regalini. Abbiamo tutti articoli fatti da artigiani made in Italy, con argento e pietre naturali".

Fra i prodotti avete anche l’ ‘Acqua di Cervia’. Che cos’è?

"Una eau de toilette, un mix di profumi mare e pineta che viene prodotta a Cervia più richiesta dai turisti insieme al bagno schiuma, crema corpo, diffusore ambiente e spray ambiente".

Come va la spedizione online?

"Soprattutto durante e dopo la pandemia la vendita online ha dato un supporto per rimanere in piedi e continuare il lavoro in questo settore. Oggi il contatto negli alberghi amplia di più la rete dei clienti non solo a livello nazionale, ma anche oltre confine".

L’obiettivo che vi siete prefissati?

"Entrare in contatto sempre con un numero crescente di persone a cui offrire i nostri servizi. Inoltre crediamo che le nostre diverse età siano un valore aggiunto per arrivare a tutte le persone".

A settembre tornerete a Gambettola?

"Sì e tutti insieme avvieremo nuovi progetti per soddisfare le esigenze di ogni età, attraverso consulenze personalizzate".