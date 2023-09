Giorgia Meloni fa i complimenti a Rotary Rubicone e Confartigianato

La premier Giorgia Meloni ha visitato Expo Aid 2023 in corso a Rimini, evento che coinvolge il mondo del terzo Settore e dell’associazionismo sui temi delle persone con disabilità.

Ha fatto capolino anche allo stand del Rotary International Distretto 2072 ed è stata attratta dal Service del Rotary Club Valle del Rubicone, che donerà un macchinario all’ospedale Franchini di Santarcangelo, destinato al reparto di lunga degenza che potrà essere utilizzato dai pazienti con gravi problemi neuromuscolari come la Sla. La premier Giorgia Meloni è stata raccolta dalla governatrice del Distretto Fiorella Sgallari, dalla Presidente del Club Valle del Rubicone Monica Morri e dal Presidente della Commissione Rotary Foundation Giancarlo Biondini e si è seduta davanti al monitor per provare il funzionamento dell’Emulatore mouse a puntatore occulare.

La premier ha fatto inoltre visita allo stand di Ancos Confartigianato, in cui erano impegnati anche operatori cesenati. Ancos Aps, associazione nazionale comunità sociali e sportive è nata nel 2002 per volontà dei soci di Confartigianato con lo scopo di realizzare iniziative culturali, divolontariato nei settori sportivo, assistenziale, sociale, turistico in Italia e all’estero. "La premier – mette in luce Ancos Confartigianato - ha chiesto informazioni sulla nostra attività e si è complimentata per i nostri progetti e interventi".