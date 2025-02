Giorgia Meloni tra l’Europa e Trump: "Per l’Italia è un’opportunità, ma l’Ue deve cambiare direzione"

Trump che procede come un rullo compressore, la vittoria della Cdu in Germania con il raddoppio dei voti di Afd. Il vento della destra sconvolge gli equilibri tra Europa e Stati Uniti. La presidente del consiglio Giorgia Meloni si trova però ora in una posizione delicata.

Francesco Giubilei, editore e direttore scientifico della Fondazione Alleanza nazionale, lei è un conoscitore e uno studioso del mondo conservatore. Che sta succedendo? Si va verso uno scontro tra Usa e Europa? Meloni si troverà in difficoltà dovendo scegliere tra una parte e l’altra?

"La vittoria di Trump ha impresso un grande fermento. La politica sta accelerando su diversi fronti. Dal lato italiano, al netto delle modalità irrituali del tycoon, non percepisco pericoli ma opportunità. Giorgia Meloni può far valere i suoi buoni rapporti con l’ambiente repubblicano americano. A livello europeo, le stilettate americane sono uno stimolo a fare autocritica sulle politiche seguite finora, ad esempio il green deal. E ad aumentare le spese militari".

Però nelle relazioni internazionali la forma è anche sostanza. Il vicepresidente Vance ha demolito a parole l’Unione Europea e la Nato. E riaffermato che gli Usa faranno i propri interessi. Anche contro europei e italiani.

"La solidarietà occidentale è fuori discussione. Ma è chiaro che c’è bisogno di un ruolo più forte e diverso dell’Unione Europea. Giorgia Meloni è su questa linea".

Fratelli d’Italia ha definitivamente archiviato la retorica anti-Ue propria dei sovranisti?

"Il mondo conservatore è variegato, ci sono diverse sensibilità. Con grandi temi comuni, si è più forti insieme. Sì, la retorica anti-Ue è acqua passata. Ma i conservatori pensano sempre a un’Europa confederale, unita su certe tematiche per contare di più nel mondo, ma con forte autonomia degli Stati sovrani".

Si parla genericamente di vittoria dei conservatori anche in Germania, ma Cdu e Afd sono su fronti opposti ad esempio sulla politica europea.

"E’ vero, ma il candidato cancellerie Merz è un conservatore molto diverso dalla Merkel. Nell’Afd ci sono frange estremistiche, ma secondo me è comunque sbagliato ghettizzare un partito che raccoglie il 20% dei voti dei tedeschi. Se continuano a demonizzarlo alle prossime elezioni crescerà ancora. Invece va istituzionalizzato come fece Berlusconi con il Msi, arrivando così alla svolta di Fiuggi".

Lei ha conosciuto Steve Bannon, ex ideologo della prima presidenza Trump. Alla recente convention dei conservatori americani ha salutato col braccio teso. E’ una provocazione nazista?

"Non so se si sia un saluto nazista, sicuramente è stata una provocazione. perché Bannon è un personaggio mediatico che ama far parlare di sè. E c’è riuscito".

Facciamo un salto in Romagna. Forse è finita la telenovela della doppia candidatura per ‘Capitale italiana della cultura’. La soddisfa la soluzione di un progetto condiviso tra Forlì e Cesena?

"Il ministro della cultura Alessandro Giuli in visita a Forlì ha chiarito si candida una sola città. Però Cesena può partecipare a un progetto condiviso con Forlì e anche con altri centri del territorio. E’ una buona soluzione".