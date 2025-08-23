Giorgio Live, il solista inarrestabile tra baby dance, micromagia e... funerali

Sam, un addio pesante

ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Giorgio Guerrini, in arte Giorgio Live, 61 anni, nato a Forlì e dall’età di un anno residente con abitazione fra Gatteo in inverno e Gatteo Mare in estate, festeggia i 45 anni di attività musicale e cabarettistica. L’originalità di Giorgio Live sta nel fatto che svolge la sua attività come solista e non ha mai fatto parte di gruppi musicali. "Avevo 16 anni – racconta – quando cominciai a suonare in pubblico le tastiere e poi iniziai a cantare tutto live con tastiere e ogni tanto aggiungo anche le basi, sempre però con voce dal vivo". E prosegue: "Faccio piano bar d’ascolto, musica da ballo, liscio, latini, balli di gruppo. Mi sono capitate diverse occasioni, orchestre romagnole e gruppi di giovani. Ma facendo anche animazione e micromagia ho voluto fare sempre il solista. Così vado d’accordo con tutti". Giorgio Live fa anche tre spettacoli al giorno: dall’aperitivo alla baby dance e poi serata di ascolto e ballo. "Fino a settembre tutti i giovedì sera sarò in piazza Romagna Mia a Gatteo Mare con uno spettacolo che si chiama Divertipiazza con musica, animazione e micromagia. E da solo riesco a riempire la piazza". La cosa più strana che accaduta in questi 45 anni? "Ho sempre suonato e cantato in occasione di matrimoni, compleanni, battesimi, comunioni. Ma un giorno mi chiamarono per suonare a un funerale quando usciva fuori la bara dalla chiesa. Mi chiesero tre canzoni una delle quali era Romagna Mia".

