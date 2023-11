Giornata contro la violenza sulle donne, un libro e la camminata

Il Comune si prepara a celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, con una serie di iniziative che si concluderanno con la tradizionale camminata solidale, diventata ormai un appuntamento consolidato e molto partecipato per tutta la cittadinanza.

Sabato 25 si inizierà alle 18 nella sala convegni del Museo della Marineria, con la presentazione del libro ’Ho smesso di tremare’ di Antonella Valletta. Sarà la stessa autrice ad intervenire e a raccontare la sua storia, dialogando con la platea. Antonella Valletta, esponente dell’associazione ’Crisalide’, è molto attiva sul territorio, dove assieme al Centro Donna di Cesenatico ed al Comune, organizza alla palestra Dream Fitness i corsi antiviolenza gratuiti per le donne. Sempre il 25 alle 20.15 davanti al Museo è in programma il ritrovo per la camminata che partirà alle 20.30. Il percorso per le vie di Cesenatico è un modo per tutta la cittadinanza di dire basta alla violenza sulle donne, con i saluti istituzionali che si terranno poi alle 21 davanti al Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ in viale Roma. La giornata è organizzata dal Comune con la collaborazione del Comitato Croce Rossa di Cesenatico, il Centro Donna, le associazioni ’Voce Amaranto’, ’Isola di Nicole’ e ’Crisalide’.

La vicesindaca Lorena Fantozzi punta ad una grande partecipazione: "Cesenatico è una città in cui non può e non deve esserci posto per la violenza sulle donne. Questa camminata non è solo simbolica, ma è l’affermazione tangibile e pratica di una comunità che scenderà in strada per far sentire la propria voce. L’auspicio è di coinvolgere più persone possibile per dare ancora più forza a questa iniziativa".

g.m.