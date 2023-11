Giornata dei poveri, collegamento con il patriarca di Gerusalemme

In preparazione alla Giornata mondiale dei poveri, al cinema Victor di San Vittore di Cesena è stato proiettato il film ‘Io Capitano’ del regista Matteo Garrone. Domani dalle 15 si terrà una camminata di prossimità. Il ritrovo è previsto ai giardini pubblici in centro a Cesena, con testimonianze e musica del coro scout ‘Voice of Lions’. Momenti di riflessione si terranno davanti al teatro Bonci, in piazza della Libertà, in piazza Giovanni Paolo II e in piazza del Popolo. Attorno alle 16 si arriverà alla chiesa di Sant’Agostino da dove verrà fatto un collegamento con il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme (nella foto con Papa Francesco). Seguirà momento musicale e merenda.