Giornata del dialetto con i versi di Molari

+Letture e riflessioni in dialetto per grandi e piccoli: sono alcune delle attività promosse in occasione della ’Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali’ che si celebra domani. Per la ricorrenza, istituita nel 2013 dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per salvaguardare e valorizzare le espressioni appartenenti al nostro patrimonio culturale immateriale, la biblioteca Veggiani di Mercato Saraceno, in collaborazione con la Pro Loco, organizza nel pomeriggio dalle 17 un evento con il poeta Fabio Molari (nella foto) dal titolo ’CiacrI’, chiacchere.

Molari, poeta, scrittore e maestro elementare, ora in pensione, nei suoi versi utilizza spesso il dialetto romagnolo delle colline cesenati, intrecciando la sua poesia con la ’pedagogia della lumaca’ messa a punto da Gianfranco Zavalloni, insegnante, disegnatore e burattinaio, e con il suo impegno per un’educazione non violenta, ecologica e creativa.

A Mercato Saraceno il poeta attingerà dai suoi libri minuscoli, tascabili di 7 cm per 10 con dentro l’universo della natura, dell’animo umano, dei sentimenti che raccontati in dialetto, inteso più di una lingua, come una visione da tutelare e preservare.

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria allo 054790584 o inviare una mail a [email protected]