Giornata del malato con Anteas

Come ogni anno, in occasione della Giornata del Malato, Anteas organizza due aperture straordinarie degli ambulatori Anteas di San Mauro Pascoli e San Mauro Mare che offrono da sempre servizi gratuiti infermieristici, di misurazione della pressione e della glicemia, grazie al servizio di volontari e infermieri professionali che dedicano parte del loro tempo gratuitamente agli altri. A San Mauro Mare, l’open day sarà domani dalle 9 alle 10 presso la sala polivalente della parrocchia, con la messa alle 10.30 con possibilità dell’Unzione degli Infermi. A San Mauro Pascoli invece l’apertura dell’ambulatorio di comunità sarà domenica 9 dalle 8,30 alle 12, accanto alla chiesa in piazza Battaglini 14.