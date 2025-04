Giornata del merito per liceali e ragionieri del Leonardo da Vinci

È stata una giornata di festa e di emozioni quella vissuta al Centro San Giacomo, dove si sono radunate 171 fra ragazze e ragazzi che si sono diplomati nel 2023 all’Istituto d’istruzione superiore Leonardo da Vinci di Cesenatico, che comprende il Liceo scientifico Enzo Ferrari e l’Ite Giovanni Agnelli. L’occasione è stata la cerimonia di consegna del "passaporto per il futuro", il diploma di maturità, un momento di gioia condiviso con famiglie orgogliose e insegnanti che rivedono i loro ex allievi pronti a spiccare il volo. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Massimo Dellavalle, la presidente del consiglio d’istituto Elisabetta Aiello ed il vicepresidente del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana Ivano Lucchi. Il preside Dellavalle ha dato il via alla cerimonia con parole sentite: "È con un’emozione sempre viva e profondamente sentita, che ci ritroviamo per celebrare questo importante traguardo. Oggi, stringendo tra le mani questo diploma, non ricevete solo un pezzo di carta, ma il simbolo tangibile del vostro impegno, della vostra crescita e delle infinite potenzialità che vi appartengono". L’incontro ha visto anche un bel gesto di solidarietà, con Aurora Stefani della sezione della Cri di Cesenatico che ha consegnato sei borse di studio a studenti e studentesse meritevoli, un aiuto concreto per il loro cammino futuro. Un momento di particolare orgoglio è stato dedicato agli studenti che hanno raggiunto l’eccellenza. Sono stati letti i nomi di coloro che hanno ottenuto 100 e 100 e lode, accompagnati da un caloroso applauso. I neo diplomati hanno ricevuto il diploma direttamente dalle mani dei loro insegnanti, in un simbolico passaggio di consegne verso il futuro ed un ulteriore momento di crescita per tutti.

g. m.