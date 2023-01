Giornata della Memoria, coro di voci con l’attore Antonio Salerno

SARSINA

Ieri alle 21 al Centro Culturale di Sarsina, in occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Sarsina ha presentato l’evento ’Haftling - L’ultimo treno’ di e con l’attore Antonio Salerno. Uno spettacolo che ha raccontato le vicende terribili delle deportazioni, delle baracche, della mortificazione dell’individuo, ricostruendo l’orrore delle camere a gas e dei forni crematori attraverso un attore che interpreta un coro, perché corale è stata la tragedia e dietro ogni singola storia si avverte l’eco di milioni di voci.

Un illustre testimone diretto, Primo Levi anch’egli deportato in campo di concentramento, scriveva in proposito: "L’anno scorso a quest’ora io ero un uomo libero, avevo un nome e una famiglia, possedevo una mente avida e inquieta e un corpo agile e sano. Pensavo a molte lontanissime cose: al mio lavoro, alla fine della guerra, al bene e al male, alla natura delle cose ... Avevo una enorme, radicata, sciocca fiducia nella benevolenza del destino, e uccidere e morire mi parevano cose estranee e letterarie. Della mia vita di allora non mi resta oggi che quanto basta per soffrire la fame e il freddo; non sono abbastanza vivo per sapermi sopprimere".

"Il Giorno della Memoria – sottolinea l’assessore alla Cultura, Filippo Collinelli (nella foto) – rappresenta un appuntamento cardine nel panorama del nostro Comune. Abbiamo sempre celebrato degnamente questa ricorrenza, così come si è sempre dato risalto al Giorno del Ricordo". Aggiunge ancora Collinelli: "Non ci siamo fermati neppure durante la Pandemia quando nel 2021 demmo risalto a tutti i ’Giusti tra le Nazioni’ italiani. Infine, l’anno scorso abbiamo messo in scena un significativo spettacolo teatrale con l’attore cesenate Francesco Bertozzi dal titolo ’Ricordati di non dimenticare’".

Edoardo Turci