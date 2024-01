Giornata della Memoria. Doppio appuntamento all’Oratorio San Rocco

Doppio appuntamento all’Oratorio San Rocco di Gatteo in occasione del Giorno della Memoria. Oggi in mattinata il Teatro della Rosa, in collaborazione con l’Associazione Diffusione Musica, presenterà agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Pascoli di Gatteo il recital "Jona", di Gianfranco Gori, liberamente tratto dal libro "Anni d’infanzia - Un bambino nei lager" di Jona Oberski e dal Film omonimo. L’iniziativa è promossa dagli Assessorati alla Cultura e alla Scuola del Comune di Gatteo. In serata alle 21, lo spettacolo verrà proposto al pubblico. Ingresso libero, posti limitati. "Jona" di Gianfranco Gori è un recital che narra vicende indipendenti tra loro, che potrebbero sembrare poco significative a un adulto, ma che acquisiscono un’importanza fondamentale nei ricordi del bambino.