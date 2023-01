Giornata della Memoria tra camminate, film e letture per ricordare l’Olocausto

In occasione del Giorno della Memoria, la città e il territorio promuovono varie iniziative per non dimenticare la dolorosa pagina della Shoah. A Cesena alle 11, l’Amministrazione deporrà una corona per ricordare i concittadini ebrei deportati. Nel pomeriggio, invece, in programma le passeggiate della memoria: i visitatori saranno condotti alla scoperta delle pietre d’inciampo, della mostra ’Torah Project’ e di manoscritti ebraici stamattina alle 10 (per le scuole), domani alle 10 e domenica alle 15. Un’altra camminata prenderà avvio dal centro oggi alle 15.30, sulle tracce di Don Odo Contestabile, monaco benedettino che salvò sei persone ebree dall’Olocausto.

In Malatestiana, nella sala proiezioni, oggi e domani, gli utenti potranno visionare alcune pellicole a tema, mentre alle 17, nell’area ragazzi, spazio alla lettura del libro di Jennifer Elvgren e Fabio Santomauro ’La città che sussurrò’. Anche il cinema Eliseo si unisce alle commemorazioni: in mattinata verrà poiettato per le scuole il film ’Anna Frank e il diario segreto’, che sarà proposto anche al pubblico stasera alle 20.30.

A Cesenatico si tengono due iniziative: alle 18 partirà dalla biblioteca comunale la ’Camminata delle Memoria’ promossa dalla Rete Democratica Antifascista mentre alle 21 nel teatro comunale si terrà lo spettacolo ’Le ragazze di Belitz’. A Gatteo gli studenti parteciperanno stamattina alla visione di ’Una volta nella vita’ mentre in serata, alle 21, l’oratorio San Rocco ospiterà Liana Mussoni con lo spettacolo aperto a tutti ’La Stanza di Etty’ sulla studentessa ebrea Etty Hillesum. A Sarsina, verrà messo in scena, al centro culturale alle 21 ’Haftling l’ultimo treno’.